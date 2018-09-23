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8:35, 23 сентября 2018 3 576
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МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды в ближайшие часы

МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды в ближайшие часы

В ближайшие часы в Рязанской области ухудшится погода. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

До конца воскресенья, 23 сентября, в Рязанской области ожидаются дожди, местами гроза, усиление западного ветра порывами 13-18 метров в секунду.


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