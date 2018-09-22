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14:20, 22 сентября 2018 297
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Жители рязанского села отметили престольный праздник возрождаемого храма. Фото

Жители рязанского села отметили престольный праздник возрождаемого храма. Фото

Фото: Рязанская епархия

В селе Помозово Михайловского района жители отметили престольный праздник возрождаемого храма Рождества Богородицы. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

В пятницу, 21 сентября, сельчане собрались, чтобы соборно молиться и собраться за общим столом.

Каменный храм в Помозово, который является памятником архитектуры, возвели в 1746 году. В ХХ веке его закрыли, и лишь в начале ХХI века его история возобновилась. Здание обрело прежний вид, но в нем пока нет престола, жертвенника, алтарных ворот.

«Протоиерей Сергий Арсентьев, несущий послушание настоятеля храма, преисполнен желанием как можно быстрее довести дело возрождения дома Божия до завершения, чтоб на приходе началась полноценная литургическая жизнь», — рассказали в сообщении.

Отмечается, что жители села организовали инициативную группу, чтобы восстановить храм.


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