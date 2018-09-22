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17:48, 22 сентября 2018 1 823
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В Рязани отметили Рождество Богородицы. Фото

В Рязани отметили Рождество Богородицы. Фото

В пятницу, 21 сентября, в Успенском соборе в Рязани отметили Рождество Богородицы. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

В этот день протоиерей Владимир Игнатов провел литургию.

После богослужения прошла трапеза.


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1 неделя назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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