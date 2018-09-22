СМИ узнали о тайной функции Apple слежения за пользователями

Apple в последнем обновлении iOS добавила функцию слежения за звонками и электронными письмами пользователей. Корпорация тайно внесла правку, чтобы формировать «рейтинг доверия», пишет
Разработчики будут проверять информацию о том, как пользователь использует устройство, включая приблизительное количество принятых и совершенных звонков, а также отправленных и полученных электронных писем.
Конкретных примеров издание не приводит. Помимо этого, Apple пока не прокомментировали вопрос, отметило The Independent.
Напомним, ранее в Москве