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21:34, 22 сентября 2018 1 353
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Появилось видео с места ДТП в Песочне с «Солярисом»

Появилось видео с места ДТП в Песочне с «Солярисом»

Появилось видео с места ДТП в Дашково-Песочне в с «ГАЗелью». Ролики опубликованы «ВКонтакте».

ДТП произошло на улице Новоселов вечером в субботу, 22 сентября.

Напомним, иномарку развернуло от столкновения с «ГАЗелью».


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