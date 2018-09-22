Появилось видео с места ДТП в Песочне с «Солярисом»

Появилось видео с места ДТП в Дашково-Песочне в с «ГАЗелью». Ролики опубликованы «ВКонтакте».
ДТП произошло на улице Новоселов вечером в субботу, 22 сентября.
Напомним, иномарку
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Появилось видео с места ДТП в Дашково-Песочне в с «ГАЗелью». Ролики опубликованы «ВКонтакте».
ДТП произошло на улице Новоселов вечером в субботу, 22 сентября.
Напомним, иномарку
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