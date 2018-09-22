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13:18, 22 сентября 2018 2 181
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Под залпы салюта. Первокурсники Академии ФСИН приняли присягу. Фото

Под залпы салюта. Первокурсники Академии ФСИН приняли присягу. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Первокурсники Академии ФСИН приняли присягу. Торжественная церемония прошла в субботу, 22 сентября, на плацу учреждения.

Всего в этом учебном году в АПУ ФСИН приехали 275 человек из 68 регионов страны. В мероприятии поучаствовали представители руководства Федеральной службы исполнения наказаний, органов госвласти и управления региона, правоохранительных органов, духовенства, воспитанники подшефных академий и образовательных учреждений и ветераны.

«Вы выбрали нелегкую дорогу — быть в числе тех, кто борется с преступностью, помогает оступившимся людям вернуться в общество. Верю, что для каждого из вас этот день останется в памяти на всю жизнь», — обратился к первокурсникам начальник академии Александр Крымов.

Первым за достигнутые успехи в учебе и служебной деятельности присягнул курсант 111 учебной группы рядовой внутренней службы Николай Болдырев.

Обращаясь к первокурсникам и гостям мероприятия, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков напомнил курсантам о серьезности сделанного ими выбора и ответственности за принадлежность к уголовно-исполнительной системе.

Для гостей мероприятия организовали показательные выступление взвода барабанщиц и группы спортивного совершенствования по силовым единоборствам Академии ФСИН России, а также роты почетного караула РГВВДКУ.

Стоит отметить, что на мероприятие приехали родственники курсантов из самых дальних уголков России.


© RZN.info

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