О «бомбе» в спасской школе сообщил 12-летний ребенок, передает
Вечером в четверг, 20 сентября, в Спасске неизвестный
На место выехали экстренные службы. Кинологи с двумя служебными собаками, обследовали здание и прилегающую территорию. Вызов оказался ложным — взрывное устройство не обнаружили.
В результате проверки полицейские установили личность звонившего. Им оказался 12-летний учащийся этой школы. С подростком провели профилактическую беседу.
Родителям мальчика предстоит компенсировать затраты экстренных служб на выезд по ложному сообщению, а в отношении родственницы мальчика, которая его воспитывает, составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Напомним, в конце августа неизвестный