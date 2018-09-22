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13:56, 22 сентября 2018 588
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О «бомбе» в спасской школе сообщил 12-летний ребенок

О «бомбе» в спасской школе сообщил 12-летний ребенок

Фото: Издательство «Пресса»

О «бомбе» в спасской школе сообщил 12-летний ребенок, передает сайт регионального УМВД.

Вечером в четверг, 20 сентября, в Спасске неизвестный сообщил в полицию о «бомбе» во втором корпусе школы. Отмечается, что звонивший говорил детским голосом.

На место выехали экстренные службы. Кинологи с двумя служебными собаками, обследовали здание и прилегающую территорию. Вызов оказался ложным — взрывное устройство не обнаружили.

В результате проверки полицейские установили личность звонившего. Им оказался 12-летний учащийся этой школы. С подростком провели профилактическую беседу.

Родителям мальчика предстоит компенсировать затраты экстренных служб на выезд по ложному сообщению, а в отношении родственницы мальчика, которая его воспитывает, составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Напомним, в конце августа неизвестный сообщил о бомбе на железнодорожной станции в Спасском районе.


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