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12:13, 22 сентября 2018 387
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Лидер «СтопХама» прокомментировал ликвидацию движения

Лидер «СтопХама» прокомментировал ликвидацию движения

Лидер «СтопХама» Дмитрий Чугунов прокомментировал ликвидацию движения. Организацию по решению Мосгорсуда исключат из Единого государственного реестра юрлиц, передает телеканала «360».

Он отметил, что «СтопХам» представляет собой лишь сообщество активистов. При этом движение как существовало до решения суда, так и будет действовать после него.

«Спасибо Мосгорсуду». В России, чтобы закрыть самостоятельно общественную организацию, нужно иметь семь пядей во лбу и пройти достаточно большой круг структур, чтобы сделать все по уму. А так — время подошло, и они закрыли", — сказал Чугунов.

Лидер проекта отметил, что ведения хозяйственной деятельности у них нет и они «не претендуют на на какие гранты».

В 2016 году Мосгорсуд уже принимал решение ликвидировать движение «СтопХам». Тогда Минюст отозвал требование о ликвидации движения, так как оно устранило выявленные ранее нарушения.

Фото из группы «СтопХам» «ВКонтакте»


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