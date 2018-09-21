В Рязанской области прививки от гриппа сделали более 150 тысяч человек

С начала сезона в Рязанской области от гриппа привили 152 106 человек, что составляет 32,4% от плана. Об этом сообщила
Привики сделали 35 494 ребенка. Всего в этом году планируют привить 470 тысяч человек 42,7% населения.
В ведомстве отметили, что в регионе используют вакцины «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс» для детей с 6 до 18 лет. Их поставили в количестве 149,85 тысячи доз и 9,201 тысячи доз соответственно.
Последняя поставка вакцины ожидается в первой декаде октября.
Напомним, с начала сезона в Рязанской области