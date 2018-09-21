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13:08, 21 сентября 2018 583
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В Рязани за растрату денег жильцов осудили председателя ТСЖ

В Рязани за растрату денег жильцов осудили председателя ТСЖ

В Рязани за растрату денег жильцов осудили председателя ТСЖ «Лидер», расположенного на улице Сельских Строителей. Об этом сообщил сайт Московского районного суда.

Пользуясь своим служебным положением и имея доступ к расчетному счету ТСЖ, 68-летняя рязанка похитила деньги жильцов в размере 184 345 рублей.

Чтобы скрыть преступление, пенсионерка подделывала товарные чеки от покупки товаров и материалов необходимых для обслуживания многоквартирного дома, после чего предоставляла их главному бухгалтеру ТСЖ для подготовки отчетности.

В махинациях председателя заподозрила одна из жительниц дома. Она и обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину.

При назначении наказания суд учел пенсионный возраст подсудимой, явку с повинной, наличие дипломов и благодарственных писем за отличную работу, положительные характеристики. Также рязанка частично возместила нанесенный ущерб.

Суд назначил ей штраф в размере 240 тысяч рублей с выплатой в рассрочку на два года по десять тысяч рублей в месяц.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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