В Рязани за растрату денег жильцов осудили председателя ТСЖ «Лидер», расположенного на улице Сельских Строителей. Об этом сообщил
Пользуясь своим служебным положением и имея доступ к расчетному счету ТСЖ, 68-летняя рязанка похитила деньги жильцов в размере 184 345 рублей.
Чтобы скрыть преступление, пенсионерка подделывала товарные чеки от покупки товаров и материалов необходимых для обслуживания многоквартирного дома, после чего предоставляла их главному бухгалтеру ТСЖ для подготовки отчетности.
В махинациях председателя заподозрила одна из жительниц дома. Она и обратилась в полицию с соответствующим заявлением.
В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину.
При назначении наказания суд учел пенсионный возраст подсудимой, явку с повинной, наличие дипломов и благодарственных писем за отличную работу, положительные характеристики. Также рязанка частично возместила нанесенный ущерб.
Суд назначил ей штраф в размере 240 тысяч рублей с выплатой в рассрочку на два года по десять тысяч рублей в месяц.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.