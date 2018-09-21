В Рязани взломали автомобиль и украли магнитолу

Полиция раскрыла кражу магнитолы из автомобиля, припаркованного на улице в Дашково-Песочне. Об этом сообщила
Во время рейда оперативники заметили на улице мужчину, который нес в руках автомагнитолу. Из нее торчали провода, поэтому полицейские предположили, что устройство недавно украли.
Сотрудники остановили 39-летнего мужчину и выяснили, что он взломал замок одной из дверц машины, забрался в салон и демонтировал магнитолу.
Затем злоумышленник «решил перебраться», вероятно, чтобы «и там чем-нибудь поживиться».
Полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что ранее он был судим за кражу. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража)