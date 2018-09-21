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12:23, 21 сентября 2018 3 239
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В Рязани взломали автомобиль и украли магнитолу

В Рязани взломали автомобиль и украли магнитолу

Полиция раскрыла кражу магнитолы из автомобиля, припаркованного на улице в Дашково-Песочне. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время рейда оперативники заметили на улице мужчину, который нес в руках автомагнитолу. Из нее торчали провода, поэтому полицейские предположили, что устройство недавно украли.

Сотрудники остановили 39-летнего мужчину и выяснили, что он взломал замок одной из дверц машины, забрался в салон и демонтировал магнитолу.

Затем злоумышленник «решил перебраться», вероятно, чтобы «и там чем-нибудь поживиться».

Полицейские задержали мужчину. Выяснилось, что ранее он был судим за кражу. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража)


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