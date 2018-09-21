Специалисты «Билайна» рассказали рязанцам о преимуществах безлимитного интернета, которые еще недавно были недоступны пользователям.
В частности, абонентам предложили обратить внимание на тариф «Анлим». В него входит безлимитный мобильный интернет не только в домашнем регионе, но и по всей России, а также 500 минут исходящих вызовов на номера любых операторов. Первый месяц после подключения можно смотреть видео в HD-качестве на максимальных скоростях абсолютно бесплатно.
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