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15:47, 21 сентября 2018 1 400

Специалисты «Билайна» рассказали рязанцам о преимуществах безлимитного интернета 1

Специалисты «Билайна» рассказали рязанцам о преимуществах безлимитного интернета

Специалисты «Билайна» рассказали рязанцам о преимуществах безлимитного интернета, которые еще недавно были недоступны пользователям.

В частности, абонентам предложили обратить внимание на тариф «Анлим». В него входит безлимитный мобильный интернет не только в домашнем регионе, но и по всей России, а также 500 минут исходящих вызовов на номера любых операторов. Первый месяц после подключения можно смотреть видео в HD-качестве на максимальных скоростях абсолютно бесплатно.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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