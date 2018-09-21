Рязанские коммунисты остались без председателей комитетов в гордуме

В пятницу, 21 сентября, депутаты городской думы выбрали председателей комитетов. Должности получили все партии, кроме КПРФ.
Из старого созыва Галина Трушина сохранила председательство в бюджетном комитете, а Сергей Еремин поменял свой профиль. Председатели комитетов полностью:
- по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями — Инна Орешина «Единая Россия»;
- по организации работы городской Думы, регламенту и депутатской этике Сергей Еремин «Единая Россия»;
- по общественной безопасности и противодействию коррупции — Дмитрий Репников ЛДПР;
- по бюджету и налогам — Галина Трушина «Единая Россия»;
- по экономическому развитию — Андрей Семенюк"Справедливая Россия";
- по вопросам социальной сферы Татьяна Климова «Единая Россия»;
- по градостроительной деятельности и городскому хозяйству — Сергей Дейнего «Единая Россия»;
- по муниципальной собственности и земельным вопросам — Александр Бурцев «Единая Россия».
Депутаты КПРФ предлагали свою кандидатуру на градостроительный комитет, но их предложение не поддержали.