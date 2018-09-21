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13:56, 21 сентября 2018 676
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Рязанские коммунисты остались без председателей комитетов в гордуме

Рязанские коммунисты остались без председателей комитетов в гордуме

В пятницу, 21 сентября, депутаты городской думы выбрали председателей комитетов. Должности получили все партии, кроме КПРФ.

Из старого созыва Галина Трушина сохранила председательство в бюджетном комитете, а Сергей Еремин поменял свой профиль. Председатели комитетов полностью:

  • по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями — Инна Орешина «Единая Россия»;
  • по организации работы городской Думы, регламенту и депутатской этике Сергей Еремин «Единая Россия»;
  • по общественной безопасности и противодействию коррупции — Дмитрий Репников ЛДПР;
  • по бюджету и налогам — Галина Трушина «Единая Россия»;
  • по экономическому развитию — Андрей Семенюк"Справедливая Россия";
  • по вопросам социальной сферы Татьяна Климова «Единая Россия»;
  • по градостроительной деятельности и городскому хозяйству — Сергей Дейнего «Единая Россия»;
  • по муниципальной собственности и земельным вопросам — Александр Бурцев «Единая Россия».

Депутаты КПРФ предлагали свою кандидатуру на градостроительный комитет, но их предложение не поддержали.


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