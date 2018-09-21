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15:46, 21 сентября 2018 1 390
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Рязанская область получит 125 миллионов на развитие малых городов

Рязанская область получит 125 миллионов на развитие малых городов

Фото: Ru.wikipedia.org

Рязанская область получит 125 миллионов на развитие малых городов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Регион вошел в число субъектов России, которому выделены дотации из федерального бюджета на создание комфортной городской среды.

Всего от регионов для участия во Всероссийском конкурсе проектов Минстроя России поступило 455 заявок. Касимов вошел в число победителей в категории «Исторические поселения». Одним из лучших в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек» признан город Сасово.

Муниципальные образования получат 50 и 75 миллионов рублей соответственно.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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