Рязанская область получит 125 миллионов на развитие малых городов. Об этом сообщил
Регион вошел в число субъектов России, которому выделены дотации из федерального бюджета на создание комфортной городской среды.
Всего от регионов для участия во Всероссийском конкурсе проектов Минстроя России поступило 455 заявок. Касимов вошел в число победителей в категории «Исторические поселения». Одним из лучших в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек» признан город Сасово.
Муниципальные образования получат 50 и 75 миллионов рублей соответственно.