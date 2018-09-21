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16:13, 21 сентября 2018 1 173
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Рязанец регистрировал фирмы на подставных лиц для махинаций с крупными суммами

Рязанец регистрировал фирмы на подставных лиц для махинаций с крупными суммами

В Рязанской области возбудили дело в отношении 35-летнего мужчины, которого подозревают в незаконном образовании юридических лиц. Об этом сообщил сайт регионального управления МВД.

Полиция задержала жителя Шацкого района, временно проживающего в Рязани. Выяснилось, что он причастен к незаконному образованию юридических лиц.

Оперативники установили, что злоумышленник договорился с двумя знакомыми и зарегистрировал на них два общества с ограниченной ответственностью. По предварительной информации, фирмы регистрировали для вывода из легального оборота крупных сумм денег.

Полиция выясняет все звенья цепи незаконных финансовых операций.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.


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