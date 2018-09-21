Рязанец отсудил у автосервиса более 200 тысяч за ремонт машины. Об этом сообщил
В июне 2017 года мужчина обратился в автомастерскую, чтобы устранить посторонние звуки в коробке передач. Сотрудник сервиса ему сказал, что машину необходимо оставить для ремонта, стоимость которого составит три тысячи рублей.
На следующий день истцу позвонили и сообщили, что потребуется 71 тысяча рублей, после чего стороны заключили договор об оказании услуг по ремонту коробки передач.
В срок, указанный в договоре, автомобиль не отремонтировали, а об окончании работ рязанцу сообщили лишь спустя полтора месяца.
Помимо этого, автосервис не предоставил истцу документы, подтверждающие факт покупки запасных частей на 71 тысячу.
Суд расторг договор между сторонами и взыскал с автосервиса 71 тысячу рублей, неустойку в таком же размере, а также обязал компенсировать моральный вред и выплатить штраф в размере 50% от взысканной суммы.