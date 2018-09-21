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15:20, 21 сентября 2018 81
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Рязанец хранил у себя дома самодельный пистолет

Рязанец хранил у себя дома самодельный пистолет

Рязанец хранил у себя дома самодельный пистолет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские получили сведения, что житель улицы Новоселов хранит дома оружие. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили при нем пистолет калибра 5,6 мм кустарного производства и шесть патронов.

Экспертиза установила, что самодельное оружие пригодно для стрельбы.

Выяснилось, что рязанец обладает навыками в обработке металла и конструировании изделий из него. Пистолет изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, по которой ему грозит до четырех лет лишения свободы.


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