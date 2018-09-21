Рязанец хранил у себя дома самодельный пистолет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские получили сведения, что житель улицы Новоселов хранит дома оружие. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили при нем пистолет калибра 5,6 мм кустарного производства и шесть патронов.
Экспертиза установила, что самодельное оружие пригодно для стрельбы.
Выяснилось, что рязанец обладает навыками в обработке металла и конструировании изделий из него. Пистолет изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, по которой ему грозит до четырех лет лишения свободы.