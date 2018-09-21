«Помогите кто-нибудь». Жители Песочни пожаловались на лужу нечистот

Жители Песочни пожаловались на лужу нечистот, которая образовалась около дома №28 корпус 1 по улице Зубковой. В сюжете ГТРК «Ока» они рассказали, что сначала появился небольшой ручей, но за неделю он превратился в огромную лужу.

В июне здесь уже был такой потоп, тогда коммунальщики устранили проблему и осушили землю. Однако «неизвестно откуда» лужа появилась вновь, из-за ее запаха люди не могут открывать окна.

По словам рязанцев, проблемы начались год назад, когда здесь прокладывали канализационные трубы для соседней новостройки.

«Мне совершено нечем дышать. Вот живу с ингаляторами, а теперь мне уже не хватает их. Мне их выдают бесплатно, но я покупаю еще. Вся хриплю хожу. Помогите кто-нибудь», — пожаловалась пенсионерка Татьяна Макарова.

Местные жители уже звонили в «Водоканал» и ездили в «Теплосеть». Председатель ТСЖ «Мебельщик» Вера Маркина обратилась в префектуру, так как собственником земли является администрация города, а участок числится в зоне парков и скверов.

«В понедельник с утра позвонили из префектуры и сказали, что пишут ответ. Так я им и говорю — на что вы будете ответ писать, вы еще не были здесь. Мне ответили, что они знают, что здесь течет», — рассказала рязанка.

В префектуре Октябрьского района RZN.info сообщили, что 20 сентября по этому вопросу прошло совещание с муниципальными службами. В ходе обсуждения специалисты предположили, что течет магистральная сеть горячей воды, а неприятный запах источает заброшенный пруд.

«Мы побывали на месте, выявили утечку, взяли пробы воды. В июне мы только начали устанавливать причины потопления, но вода ушла сама. Ждем результатов экспертизы», — заключил собеседник.