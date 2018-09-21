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10:30, 21 сентября 2018 1 617
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Любимов предложил создать городское отделение «Единой России»

Любимов предложил создать городское отделение «Единой России»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 20 сентября, на конференции «Единой России» губернатор Николай Любимов предложил создать городское отделение партии.

По его словам, отдельная структура позволит организовать более эффективную работу в городе. «Результат выборов в рязанскую гордуму [партия получила 25 мандатов из 40] показали недостаточно слаженную работу городского штаба и партийных структур. Уверен, что формирование отдельной структуры позволит сконцентрировать силы и организовать работу „Единой России“ в Рязани на новом уровне», — сказал Любимов.

При этом всю избирательную кампанию в регионе он назвал «достойной». «Итоги выборов в 233 муниципальных образованиях доказали, что люди доверяют «Единой России», — подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, депутаты должны быть открытыми и мобильными, активно работать в соцсетях, проводить ежедневные встречи с горожанами и реализовывать партийные проекты.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин поддержал идею создания городского отделения. Он отметил, что задача депутатов-единороссов в рязанской гордуме — работать над реализацией программы партии, приоритеты которой определяли рязанцы.

«Мы настроены на конструктивный диалог с представителями других партий, потому что цель и задача у депутатов одна — развитие города», — заявил Фомин. Он напомнил, что в следующем году в регионе пройдет 55 избирательных кампаний, а в 2020 году состоятся выборы в облдуму.

Также на заседании единороссы тайным голосованием выбрали Юлию Рокотянскую кандидатом на должность главы Рязани от партии.

«Это очень высокая степень доверия от партии и огромная ответственность — оправдать своей работой то доверие, которое мне представила партия и горожане», — заявила Рокотянская в беседе с журналистами.

Она отметила, что провела много встреч с рязанцами и получила наказы от горожан, которые касались развития экономики, спортивной инфраструктуры, создания комфортной городской среды.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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