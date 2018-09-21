Куда сходить на выходных? Афиша RZN.info

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Рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что пора рассказать о наиболее интересных культурных событиях, которые ждут рязанцев в ближайшие дни. В селе Ласково пройдет фестиваль «В Рязани — грибы с глазами». В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина состоится VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс художественного чтения «По-осеннему шепчут листья…».
В библиотеке имени Горького завершится книжный фестиваль «Читающий мир». На стадионе ЦСК свои выступления представит российского театр «Каскадер».
В клубе Svoboda выступит московская группа DarkSecretLove с трибьютом-шоу, посвященном группе «Король и Шут». А на Соборной площади состоится легкоатлетический забег «Соборная верста».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».