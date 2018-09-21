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16:10, 21 сентября 2018 877
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Израиль назвал свою версию крушения российского Ил-20

Израиль назвал свою версию крушения российского Ил-20

Израиль назвал причиной крушения российского Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО. Ранее Минобороны России возложило ответственность на израильские истребители за крушение Ил-20, передает ТАСС.

Командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин отметил, что сирийские ПВО действовали «безответно и непрофессионально» в момент, когда израильских самолетов «там уже не было».

«Мы представили наши данные, они были получены, у российской стороны были несколько вопросов, и мы на них ответили, на встречах мы подчеркивали, что это не было израильской провокацией», — заявил он.

Отмечается, что Израиль готов принять представителей российских вооруженных сил и предоставить им дополнительную информацию в рамках расследования инцидента.

Сообщается также, что израильские военные предупредили российскую сторону об атаке в Сирии значительно раньше, чем за минуту.

Напомним, Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия в ночь на вторник, 18 сентября. Российский самолет-разведчик был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200.

По данным Минобороны, израильские летчики прикрылись российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО.

Израиль отказался от ответственности за крушение Ил-20 в Сирии. По мнению израильской стороны, в случившемся виноваты Дамаск, Иран и ливанское движение «Хезболла».


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