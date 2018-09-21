Израиль назвал свою версию крушения российского Ил-20

Израиль назвал причиной крушения российского Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО. Ранее Минобороны России возложило ответственность на израильские истребители за крушение Ил-20, передает
Командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин отметил, что сирийские ПВО действовали «безответно и непрофессионально» в момент, когда израильских самолетов «там уже не было».
«Мы представили наши данные, они были получены, у российской стороны были несколько вопросов, и мы на них ответили, на встречах мы подчеркивали, что это не было израильской провокацией», — заявил он.
Отмечается, что Израиль готов принять представителей российских вооруженных сил и предоставить им дополнительную информацию в рамках расследования инцидента.
Сообщается также, что израильские военные предупредили российскую сторону об атаке в Сирии значительно раньше, чем за минуту.
Напомним, Ил-20
По данным Минобороны, израильские летчики прикрылись российским самолетом и
Израиль