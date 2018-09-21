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13:24, 21 сентября 2018 257
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ФАС оштрафовала сотовых операторов «большой четверки»

ФАС оштрафовала сотовых операторов «большой четверки»

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала сотовых операторов «большой четверки» по делу о национальном роуминге. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Tele2» заплатят около 750 тысяч рублей на каждого, передает ТАСС.

Отмечается, что штрафы по делам о внутрисетевом роуминге определят в октябре.

Напомним, в июле 2017 года антимонопольщики выдали предупреждение «большой четверке» по внутрисетевому роумингу, потребовав устранить необоснованную разницу в ценах. В августе 2017 года ведомство возбудило дела против операторов по национальному роумингу.


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