ФАС оштрафовала сотовых операторов «большой четверки»

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала сотовых операторов «большой четверки» по делу о национальном роуминге. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Tele2» заплатят около 750 тысяч рублей на каждого, передает
Отмечается, что штрафы по делам о внутрисетевом роуминге определят в октябре.
Напомним, в июле 2017 года антимонопольщики выдали предупреждение «большой четверке» по внутрисетевому роумингу, потребовав устранить необоснованную разницу в ценах. В августе 2017 года ведомство возбудило дела против операторов по национальному роумингу.