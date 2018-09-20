ВОЗ назвала самую смертоносную инфекцию в мире

Туберкулез назвали самым смертоносным заболеванием в мире. Отчет с этими данными опубликовала
Как отметили специалисты, только в 2017 году туберкулезом заразились 10 млн человек, а умерли — 1,6 млн человек.
С 2000 года предотвратили 54 млн смертей от этого заболевания.
ВОЗ отметила, что в России заболеваемость и смертность сокращается на 5% и 13% каждый год соответственно.
Тем не менее, болезнь остается самой опасной, опережая СПИД.
По мнению специалистов, на лечение туберкулеза не хватает средств. Также отмечается, что все большее число людей в мире заболевают резистентной формой туберкулеза: болезнь не реагирует на рифампицин, который является основным противотуберкулезным препаратом.