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9:22, 20 сентября 2018 1 149
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ВОЗ назвала самую смертоносную инфекцию в мире

ВОЗ назвала самую смертоносную инфекцию в мире

Туберкулез назвали самым смертоносным заболеванием в мире. Отчет с этими данными опубликовала Всемирная организация здравоохранения.

Как отметили специалисты, только в 2017 году туберкулезом заразились 10 млн человек, а умерли — 1,6 млн человек.

С 2000 года предотвратили 54 млн смертей от этого заболевания.

ВОЗ отметила, что в России заболеваемость и смертность сокращается на 5% и 13% каждый год соответственно.

Тем не менее, болезнь остается самой опасной, опережая СПИД.

По мнению специалистов, на лечение туберкулеза не хватает средств. Также отмечается, что все большее число людей в мире заболевают резистентной формой туберкулеза: болезнь не реагирует на рифампицин, который является основным противотуберкулезным препаратом.


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