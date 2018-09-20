В Рязани за три дня задержали 187 мигрантов

С 17 по 19 сентября полицейские провели масштабные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства, в результате которых к административной ответственности привлекли 187 нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Так, выявлено 77 нарушений правил въезда, либо режима пребывания в России; 24 человека незаконно работали на территории страны; 36 работодателя, незаконно привлекавших иностранцев к трудовой деятельности.
Всего наложено 273 тысячи рублей штрафов, аннулировано 11 патентов, три разрешения на временное проживание, два вида на жительство и одно свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в России соотечественников.