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16:59, 20 сентября 2018 599
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В Рязани за три дня задержали 187 мигрантов

В Рязани за три дня задержали 187 мигрантов

С 17 по 19 сентября полицейские провели масштабные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства, в результате которых к административной ответственности привлекли 187 нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Так, выявлено 77 нарушений правил въезда, либо режима пребывания в России; 24 человека незаконно работали на территории страны; 36 работодателя, незаконно привлекавших иностранцев к трудовой деятельности.

Всего наложено 273 тысячи рублей штрафов, аннулировано 11 патентов, три разрешения на временное проживание, два вида на жительство и одно свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в России соотечественников.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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