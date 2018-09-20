В Рязани открылся межрегиональный книжный фестиваль

В четверг, 20 сентября, в библиотеке имени Горького открылся межрегиональный книжный фестиваль «Читающий мир». Об этом сообщил сайт регионального правительства.
В фестивале национальной книги участвуют представители издательств и библиотек, ученые и писатели из 29 регионов России.
Отмечается, что в этом году мероприятие посвящено 240-летию Рязанской губернии и продлится до 22 сентября.
Гости фестиваля смогут посетить выставку-ярмарку книг, встречи с известными авторами, в том числе Яковом Миркиным, Анной Берсеневой и Владимиром Сотниковым.
Также пройдут презентации новых изданий, интерактивные программы для детей, познавательные лекции, чемпионат по чтению вслух.
Кроме того, в рамках книжного форума пройдет благотворительная акция по сбору книг для Ижевской сельской библиотеки Спасского района.