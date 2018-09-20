Рязанская мэрия предоставит сироте жилье после вмешательства прокуратуры

Мэрия предоставит сироте жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщил
Рязанец обратился в прокуратуру, поскольку был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жильем.
Однако администрация нарушила установленный законом трехмесячный срок предоставления благоустроенного помещения.
Прокуратура направила соответствующий иск в Советский райсуд, которые удовлетворил исковые требования.
«Нарушенное право сироты на обеспечение жилым помещением восстановлено», — отметили в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу.