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14:12, 20 сентября 2018 209
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Рязанская мэрия предоставит сироте жилье после вмешательства прокуратуры

Рязанская мэрия предоставит сироте жилье после вмешательства прокуратуры

Мэрия предоставит сироте жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Рязанец обратился в прокуратуру, поскольку был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жильем.

Однако администрация нарушила установленный законом трехмесячный срок предоставления благоустроенного помещения.

Прокуратура направила соответствующий иск в Советский райсуд, которые удовлетворил исковые требования.

«Нарушенное право сироты на обеспечение жилым помещением восстановлено», — отметили в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.


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