В Ермишинской райбольнице появились современные алкотестеры. Об этом сообщил
Два новых аппарата «Алкотектор Pro-100 touch-m» позволят оптимизировать временные затраты на проведение исследований и улучшить освидетельствование лиц, управляющих автомобилем, на состояние опьянения.
Новый прибор анализирует в экспресс-режиме концентрацию паров этанола в выдыхаемом воздухе. Отмечается, что он относится к портативным профессиональным алкотестерам обеспечивающим достоверность, датированность и документированность результатов измерений.