Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:59, 20 сентября 2018 348
 0    0

Следующий шестилетний цикл в экономике будет непростым — Медведев

Следующий шестилетний цикл в экономике будет непростым — Медведев

Дмитрий Медведев заявил, что следующий шестилетний цикл в экономике будет непростым. Об этом передает РИА «Новости».

«Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — предупредил он.

Премьер-министр сказал, что следующий год будет «адаптационным». По словам Медведева, новые изменения «выведут экономику на более высокую траекторию».

Начиная с 2021 года ежегодный темп экономического роста превысит три процента, заявил премьер-министр.

«Прежде всего за счет отраслей, где есть неплохой экспортный потенциал, — это химическая и пищевая промышленность, машиностроение, а также за счет развития инфраструктуры и жилищного строительства», — пояснил он.

В среднем, по словам Медведева, инфляция должна остаться на уровне четырех процентов.

В ближайшие три года внимание уделят наращиваниям поставок российской продукции за рубеж, несырьевого продукта, в том числе за счет преференциальных торговых соглашений Евразийского союза. Кроме того, планируют увеличить вклад России в глобальные цепочки добавленной стоимости, сказал премьер-министр.

Медведев заявил, что Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы «во-первых, уверенно развиваться даже в таких, прямо скажем, не вполне благоприятных условиях, а во-вторых, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
15:59, 20 сентября 2018
Следующий шестилетний цикл в экономике будет непростым — Медведев
18:05, 19 сентября 2018
Рязанская область присоединилась к приоритетной программе по повышению производительности труда 3
13:26, 16 сентября 2018
Правительство увеличит субсидию для сдерживания цен на бензин
12:28, 16 сентября 2018
Эксперты составили топ-5 автомобилей для кругосветного путешествия
13:57, 14 сентября 2018
Центробанк поднял ключевую ставку впервые с 2014 года
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке 2

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 46 810
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
18:00, 14 сентября 2018 37 113
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
14:32, 8 сентября 2018 36 405
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 25 010
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
17:34, 17 сентября 2018 23 799
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 24
Все новости
Форум