Дмитрий Медведев заявил, что следующий шестилетний цикл в экономике будет непростым. Об этом передает РИА «
«Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — предупредил он.
Премьер-министр сказал, что следующий год будет «адаптационным». По словам Медведева, новые изменения «выведут экономику на более высокую траекторию».
Начиная с 2021 года ежегодный темп экономического роста превысит три процента, заявил премьер-министр.
«Прежде всего за счет отраслей, где есть неплохой экспортный потенциал, — это химическая и пищевая промышленность, машиностроение, а также за счет развития инфраструктуры и жилищного строительства», — пояснил он.
В среднем, по словам Медведева, инфляция должна остаться на уровне четырех процентов.
В ближайшие три года внимание уделят наращиваниям поставок российской продукции за рубеж, несырьевого продукта, в том числе за счет преференциальных торговых соглашений Евразийского союза. Кроме того, планируют увеличить вклад России в глобальные цепочки добавленной стоимости, сказал премьер-министр.
Медведев заявил, что Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы «во-первых, уверенно развиваться даже в таких, прямо скажем, не вполне благоприятных условиях, а во-вторых, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни».