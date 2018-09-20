С начала года в Рязанской области не зарегистрировали отравлений грибами

С начала 2018 года в Рязанской области не зарегистрировали случаев отравлений грибами. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В 2017 году отравлений также не зафиксировали. В 2016 году от отравлений грибами в регионе пострадали девять человек.
Как напомнили в Роспотребнадзоре, признаки отравления грибами проявляются после 1,5-2 часов употребления в пищу.
«Появляются головные боли, тошнота, рвота, сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки. Температура может слегка повышаться или оставаться нормальной. Пульс становится слабым, конечности — холодными», — отметили в сообщении.
В надзорном органе подчеркнули, что при появлении хотя бы одного признака отравления нужно обратиться за медпомощью.