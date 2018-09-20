Рязанский театр кукол получил две награды международного фестиваля

С 14 по 18 сентября в Екатеринбурге проходил IX Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Здесь представили 18 спектаклей из шести разных стран.
Рязанская труппа выступила с постановкой «Лафертовская маковница» и получила награды в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучший актерский ансамбль».
Театральный критик и член жюри фестиваля Ольга Глазунова отметила, что давно следит за Рязанским театром кукол и его режиссером: «Все спектакли держатся на одном уровне, они всегда удачные. „Лафертовская маковница“ — по стилистике совершенно другое произведение… Присутствует некий элемент романтической фантастики с примесью городского романса, решенного в силуэтной технике… И особенно важно, что в этой постановке у актеров происходит полное слияние с режиссером».
Театральный фестиваль «Петрушка Великий» проходит с 2002 года. В этот раз его тему определили так — «Театр кукол: грани возможного».