Рязанка подала в суд на стоматологию

Рязанка подала в суд на стоматологическую поликлинику №3. Об этом сообщила
Рязанка заявила, что с октября 2016 года по март 2017 года она лечилась в поликлинике и там ее здоровью «причинили вред в результате оказания некачественных медицинских услуг».
Истица попросила взыскать с поликлиники компенсацию морального вреда, убытки, штраф «за невыполнение требований» в размере 50% от суммы, присужденной судом.
Как решил суд, в услугах поликлиники «имелись недостатки, которые повлекли вред ее здоровью».
Суд решил частично удовлетворить требования истицы, взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя размером в 5000 рублей, судебные расходы в размере 270 рублей.
Также с поликлиники решили взыскать госпошлину в доход городскойго округа Рязани.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.