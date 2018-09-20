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11:22, 20 сентября 2018 2 700
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Рязанка подала в суд на стоматологию

Рязанка подала в суд на стоматологию

Рязанка подала в суд на стоматологическую поликлинику №3. Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Рязанка заявила, что с октября 2016 года по март 2017 года она лечилась в поликлинике и там ее здоровью «причинили вред в результате оказания некачественных медицинских услуг».

Истица попросила взыскать с поликлиники компенсацию морального вреда, убытки, штраф «за невыполнение требований» в размере 50% от суммы, присужденной судом.

Как решил суд, в услугах поликлиники «имелись недостатки, которые повлекли вред ее здоровью».

Суд решил частично удовлетворить требования истицы, взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя размером в 5000 рублей, судебные расходы в размере 270 рублей.

Также с поликлиники решили взыскать госпошлину в доход городскойго округа Рязани.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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