В пятницу, 21 сентября, известные российские фотожурналисты поделятся с рязанцами профессиональными секретами. Мастер-класс пройдет в «Фотодоме» начнется в 14:00.
Участниками встречи станут директор Московского института профессиональной и любительской фотографии Василий Прудников, российский фотожурналист Александр Лыскин, фотожурналист и преподаватель фотографии Анатолий Струнин.
Рязанцам презентуют учебную программу института и национальный проект «Один день из жизни России».
Участие в мастер-классе бесплатное. Более подробную информацию о мероприятии можно найти по следующим адресам: