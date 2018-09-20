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13:37, 20 сентября 2018 266
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Российские фотожурналисты поделятся с рязанцами профессиональными секретами

Российские фотожурналисты поделятся с рязанцами профессиональными секретами

В пятницу, 21 сентября, известные российские фотожурналисты поделятся с рязанцами профессиональными секретами. Мастер-класс пройдет в «Фотодоме» начнется в 14:00.

Участниками встречи станут директор Московского института профессиональной и любительской фотографии Василий Прудников, российский фотожурналист Александр Лыскин, фотожурналист и преподаватель фотографии Анатолий Струнин.

Рязанцам презентуют учебную программу института и национальный проект «Один день из жизни России».

Участие в мастер-классе бесплатное. Более подробную информацию о мероприятии можно найти по следующим адресам: Александр Лыскин, Василий Прудников, Анатолий Струнин.


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