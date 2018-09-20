РНПК ввела в эксплуатацию передвижной пост контроля воды и почвы

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», ввело в эксплуатацию передвижной экологический пост контроля воды и почвы. Ежедневно с его помощью выполняют более 200 анализов.
Современное оборудование мобильной лаборатории позволяет на месте оценить состояние природной, сточной, оборотной воды и почвы, а также взять пробы для дальнейшего анализа. Специалисты проводят токсикологические и физико-химические исследования воды.
Экологическая лаборатория РНПК, в ведении которой и находится экологический пост, имеет лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и аккредитована в Федеральной службе по аккредитации. В составе комплекса два экологических поста для контроля атмосферного воздуха и теперь две передвижные лаборатории для отбора, экспресс-анализов и доставки проб воды и почвы.
АО «РНПК» реализует масштабную программу по охране окружающей среды, в которую входят проекты по ликвидации исторического наследия, модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ИСО 14001, организации природоохранных и экологических инициатив. Благодаря комплексному подходу к природосберегающим мероприятиям АО «РНПК» неоднократно становилась победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России».