Приставы предупредили рязанцев о мошенниках, орудующих через электронную почту

Сотрудники регионального УФССП предупредили рязанцев о мошенниках, которые орудуют через электронную почту.
Известно, что злоумышленники представляются приставами и рассылают гражданам письма, где сообщают им о задолженности и предлагают перейти по ссылке, чтобы уточнить информацию.
«Такие письма ни в коем случае нельзя открывать, так как они могут содержать ссылку на вирусный сайт, либо вредоносное программное обеспечение», — отметили в управлении.
Рязанцам напомнили, что приставы не информирует должников через электронную почту.
Для того, чтобы узнать о задолженности, гражданам рекомендуют пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств», расположенном на официальном