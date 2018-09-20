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21:25, 20 сентября 2018 1 683
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Приставы предупредили рязанцев о мошенниках, орудующих через электронную почту 1

Приставы предупредили рязанцев о мошенниках, орудующих через электронную почту

Сотрудники регионального УФССП предупредили рязанцев о мошенниках, которые орудуют через электронную почту.

Известно, что злоумышленники представляются приставами и рассылают гражданам письма, где сообщают им о задолженности и предлагают перейти по ссылке, чтобы уточнить информацию.

«Такие письма ни в коем случае нельзя открывать, так как они могут содержать ссылку на вирусный сайт, либо вредоносное программное обеспечение», — отметили в управлении.

Рязанцам напомнили, что приставы не информирует должников через электронную почту.

Для того, чтобы узнать о задолженности, гражданам рекомендуют пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств», расположенном на официальном сайте регионального УФССП.


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