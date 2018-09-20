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15:20, 20 сентября 2018 1 206
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Объявлен набор в строящийся детский сад в Кальном

Объявлен набор в строящийся детский сад в Кальном

С 1 октября начнется регистрация детей в строящийся детский сад №36 в Кальном. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Детский сад откроется по адресу: улица Быстрецкая, дом №26.

Планируется набор возрастных групп:

  • подготовительная (для детей 2012 года рождения);
  • старшая (для детей, рожденных с 02.09.2012 по 01.09.2013 год);
  • средняя (для детей, рожденных с 02.09.2013 по 01.09.2014 год);
  • вторая младшая (для детей, рожденных с 02.09.2014 по 01.09.2015 год);
  • первая младшая (для детей, рожденных с 02.09.2015 по 01.09.2016 год).

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