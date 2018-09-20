Объявлен набор в строящийся детский сад в Кальном

С 1 октября начнется регистрация детей в строящийся детский сад №36 в Кальном. Об этом сообщил
Детский сад откроется по адресу: улица Быстрецкая, дом №26.
Планируется набор возрастных групп:
- подготовительная (для детей 2012 года рождения);
- старшая (для детей, рожденных
с 02.09.2012 по 01.09.2013год);
- средняя (для детей, рожденных
с 02.09.2013 по 01.09.2014год);
- вторая младшая (для детей, рожденных
с 02.09.2014 по 01.09.2015год);
- первая младшая (для детей, рожденных
с 02.09.2015 по 01.09.2016год).