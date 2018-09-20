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9:32, 20 сентября 2018 749
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На пожаре в Пителине погибла 79-летняя хозяйка дома

На пожаре в Пителине погибла 79-летняя хозяйка дома

На пожаре в Пителине погибла 79-летняя хозяйка дома. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре дома поступило около 1:00. Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.

Напомним, на место происшествия выезжали два расчета и пять пожарных.


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