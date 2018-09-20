На директора михайловского предприятия возбудили дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам

На директора михайловского предприятия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 1451 УК РФ из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. Об этом сообщил
По данным следствия, с мая по сентябрь 2018 года руководитель ООО «Агрофининвест», которое находится в селе Голдино и занимается хранением и продажей сельскохозяйственной продукции, не выплачивал заработную плату трем сотрудникам.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
«Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в сообщении.