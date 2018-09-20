Любимов предложил главе Адыгеи сотрудничать в сфере туризма

В четверг, 20 сентября, Рязанскую область с ответным визитом посетила делегация из Адыгеи. Ранее представители региона побывали в республике, где подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.
Губернатор Николай Любимов встретился с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Политики обсудили перспективы сотрудничества и реализацию совместных проектов в экономике и соцсфере.
Любимов сообщил, что на следующей неделе рязанцы отправится в республику для изучения опыта по внедрению бережливого производства.
Губернатор также отметил хорошее взаимодействие в сфере здравоохранения и предложил Кумпилову более активно сотрудничать в сфере туризма и оздоровительного отдыха детей.
Глава Адыгеи, в свою очередь, подчеркнул, что у Рязанской области «славная история и большой потенциал для развития».