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22:44, 20 сентября 2018 176
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Любимов предложил главе Адыгеи сотрудничать в сфере туризма

Любимов предложил главе Адыгеи сотрудничать в сфере туризма

В четверг, 20 сентября, Рязанскую область с ответным визитом посетила делегация из Адыгеи. Ранее представители региона побывали в республике, где подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.

Губернатор Николай Любимов встретился с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Политики обсудили перспективы сотрудничества и реализацию совместных проектов в экономике и соцсфере.

Любимов сообщил, что на следующей неделе рязанцы отправится в республику для изучения опыта по внедрению бережливого производства.

Губернатор также отметил хорошее взаимодействие в сфере здравоохранения и предложил Кумпилову более активно сотрудничать в сфере туризма и оздоровительного отдыха детей.

Глава Адыгеи, в свою очередь, подчеркнул, что у Рязанской области «славная история и большой потенциал для развития».


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