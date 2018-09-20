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11:00, 20 сентября 2018 1 167

«ИнтерАвто» представит рязанцам новый Volkswagen Touareg

«ИнтерАвто» представит рязанцам новый Volkswagen Touareg

Официальный дилер Volkswagen автосалон «ИнтерАвто» на Московском шоссе, 24 пригласил рязанцев на презентацию нового Volkswagen Touareg, которая пройдет в воскресенье, 23 сентября. Начало в 12:00.

Клиентам салона предложили лично испытать «мощный инновационный современный автомобиль».

«В рамках презентации вы сможете по достоинству оценить многочисленные инновационные технологии, которые заботятся не только о вашей безопасности и комфорте, но и гарантируют ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения», — обратились к рязанцам представили «ИнтерАвто».

В программе презентации фуршет, выступление артистов, площадки с виртуальной реальностью и говорящим роботом, а также подарки от Volkswagen и партнеров и другое.

Кроме того, именно 23 сентября в автосалоне будут действовать самые выгодные цены на модели Volkswagen. Более подробную информацию можно получить по телефону 777-300.


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