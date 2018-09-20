«ИнтерАвто» представит рязанцам новый Volkswagen Touareg

Официальный дилер Volkswagen автосалон «ИнтерАвто» на Московском шоссе, 24 пригласил рязанцев на презентацию нового Volkswagen Touareg, которая пройдет в воскресенье, 23 сентября. Начало в 12:00.
Клиентам салона предложили лично испытать «мощный инновационный современный автомобиль».
«В рамках презентации вы сможете по достоинству оценить многочисленные инновационные технологии, которые заботятся не только о вашей безопасности и комфорте, но и гарантируют ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения», — обратились к рязанцам представили «ИнтерАвто».
В программе презентации фуршет, выступление артистов, площадки с виртуальной реальностью и говорящим роботом, а также подарки от Volkswagen и партнеров и другое.
Кроме того, именно 23 сентября в автосалоне будут действовать самые выгодные цены на модели Volkswagen. Более подробную информацию можно получить по телефону 777-300.