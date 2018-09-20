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12:08, 20 сентября 2018 524
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Госдума во втором чтении приняла законопроект о защите людей предпенсионного возраста

Госдума во втором чтении приняла законопроект о защите людей предпенсионного возраста

Госдума во втором чтении приняла президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста. В поддержку высказались 346 парламентариев, сообщил сайт Госдумы.

Документ предполагает введение уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение работника предпенсионного возраста.

Согласно законопроекту, Уголовный кодекс дополнят статьей 144.

За «необоснованный отказ» в приеме на работу лица предпенсионного возраста будут назначать штраф «в размере 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев».

Предпенсионным предложили считать период до пяти лет до назначения пенсии.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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