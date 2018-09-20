Госдума во втором чтении приняла законопроект о защите людей предпенсионного возраста

Госдума во втором чтении приняла президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста. В поддержку высказались 346 парламентариев, сообщил
Документ предполагает введение уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение работника предпенсионного возраста.
Согласно законопроекту, Уголовный кодекс дополнят статьей 144.
За «необоснованный отказ» в приеме на работу лица предпенсионного возраста будут назначать штраф «в размере 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев».
Предпенсионным предложили считать период до пяти лет до назначения пенсии.