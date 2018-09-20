«Элекс» помог детскому приюту подготовиться к школьному сезону

Компания «
Представители компании отметили, что помогать детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, необходимо, и призвали другие компании и обычных граждан последовать их примеру.
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Компания «
Представители компании отметили, что помогать детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, необходимо, и призвали другие компании и обычных граждан последовать их примеру.
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «
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В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.