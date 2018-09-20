До конца года в Рязанской области модернизируют 31 почтовое отделение. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСП.
Так, с начала 2018 года в Рязани открылось отделение нового формата, мобильное отделение почтовой связи и отремонтировали девять объектов, в том числе по программе «Доступная среда».
Все отремонтированные отделения оборудовали необходимой мебелью и расходными материалами: кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений.
В большинстве отделений установили системы управления очередью, банкоматы «Почта Банка», pos-терминалы для оплаты почтовых услуг банковскими картами.
В целях повышения качества клиентского сервиса во всех почтовых отделениях нового формата устанавливают камеры видеонаблюдения.