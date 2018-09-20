Четыре рязанских театра представят постановки на фестивале «Зеркало сцены». Программа

Четыре рязанских театра представят свои постановки на IV фестивале «Зеркало сцены», который пройдет в областном центре со 2 по 7 октября.
Спектакли оценят профессиональные критики, которые и определят победителей в следующих номинациях:
- «Режиссер»;
- «Художник-постановщик»;
- «Художник по костюмам»;
- «Художник по свету»;
- «Композитор/ музыкальное оформление»;
- «Женская роль»;
- «Мужская роль»;
- «Роль второго плана»;
- «Роль в спектакле для детской или подростковой аудитории»;
- «Лучший спектакль большой формы»;
- «Лучший спектакль малой формы»;
- «Лучший спектакль для детей».
В рамках фестиваля рязанцы смогут увидеть восемь спектаклей:
- 2 октября в 19:00 — «Гроза» (театр юного зрителя);
- 3 октября в 11:00 — «Приключения Кота в сапогах» (музыкальный театр);
- 3 октября в 19:00 — «Касатка» (театр драмы);
- 4 октября в 12:00 — «Гадкий котенок» (театр юного зрителя);
- 4 октября в 19:00 — «Женитьба» (театр кукол);
- 5 октября в 19:00 — «Собака на сене» (театр драмы);
- 6 октября в 12:00 — «Дюймовочка» (театр кукол);
- 6 октября в 18:00 — «Бабий бунт» (музыкальный театр).
Закрытие фестиваля и вручение театральной премии состоится 7 октября на сцене драмтеатра. Начало в 19:00.