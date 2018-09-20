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17:27, 20 сентября 2018 301
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Четыре рязанских театра представят постановки на фестивале «Зеркало сцены». Программа

Четыре рязанских театра представят постановки на фестивале «Зеркало сцены». Программа

Четыре рязанских театра представят свои постановки на IV фестивале «Зеркало сцены», который пройдет в областном центре со 2 по 7 октября.

Спектакли оценят профессиональные критики, которые и определят победителей в следующих номинациях:

  • «Режиссер»;
  • «Художник-постановщик»;
  • «Художник по костюмам»;
  • «Художник по свету»;
  • «Композитор/ музыкальное оформление»;
  • «Женская роль»;
  • «Мужская роль»;
  • «Роль второго плана»;
  • «Роль в спектакле для детской или подростковой аудитории»;
  • «Лучший спектакль большой формы»;
  • «Лучший спектакль малой формы»;
  • «Лучший спектакль для детей».

В рамках фестиваля рязанцы смогут увидеть восемь спектаклей:

  • 2 октября в 19:00 — «Гроза» (театр юного зрителя);
  • 3 октября в 11:00 — «Приключения Кота в сапогах» (музыкальный театр);
  • 3 октября в 19:00 — «Касатка» (театр драмы);
  • 4 октября в 12:00 — «Гадкий котенок» (театр юного зрителя);
  • 4 октября в 19:00 — «Женитьба» (театр кукол);
  • 5 октября в 19:00 — «Собака на сене» (театр драмы);
  • 6 октября в 12:00 — «Дюймовочка» (театр кукол);
  • 6 октября в 18:00 — «Бабий бунт» (музыкальный театр).

Закрытие фестиваля и вручение театральной премии состоится 7 октября на сцене драмтеатра. Начало в 19:00.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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