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11:20, 2 сентября 2018 3 283
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Жаркое начало. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю сентября

Жаркое начало. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю сентября

Фото: Pixabay.com

Гидромецтентр опубликовал прогноз погоды на первую рабочую неделю сентября. В Рязани будет жарко.

По данным синоптиков, средняя дневная температура с 3 по 7 сентября составит +27, +28 градусов. По ночам +11, +12 градусов.

Кратковременный дождь возможен в понедельник.


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