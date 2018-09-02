В Рязанской области прошел турнир по спортивному пейнтболу. Видео

В Рязанской области прошел турнир по спортивному пейнтболу. Его провели в Касимове в воскресенье, 26 августа.
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В Рязанской области прошел турнир по спортивному пейнтболу. Его провели в Касимове в воскресенье, 26 августа.
Как
В турнире участвовали несколько команд. На сайте «
Фото из группы «
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