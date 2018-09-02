В понедельник в Рязанской области не будут продавать алкоголь

В понедельник, 3 сентября, в Рязанской области не будут продавать алкоголь. Это связано с тем, что День знаний отмечали в субботу.
По принятому в 2013 году закону «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области», запрещена продажа в розницу спиртного в День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), Международный день студентов (17 ноября), День знаний (1 сентября). Если 1 сентября выпадает на выходной, то «сухой закон» переносят на первый рабочий день следующей недели.