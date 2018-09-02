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20:24, 2 сентября 2018 334
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В Петербурге мужчина открыл стрельбу из ружья

В Петербурге мужчина открыл стрельбу из ружья

В Санкт-Петербурге на улице Костюшко мужчина открыл стрельбу из ружья. Правоохранительные органы оцепили территорию, передает Life.

По словам очевидцев мужчина угрожал взрывом. На место происшествия приехали экстренные службы.

Как отметили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб», личность стрелявшего установили. Выяснилось, что мужчина пьян и отказывается выходить из квартиры. В доме перекрыли газ.


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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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