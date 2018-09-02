В Петербурге мужчина открыл стрельбу из ружья

В Санкт-Петербурге на улице Костюшко мужчина открыл стрельбу из ружья. Правоохранительные органы оцепили территорию, передает
По словам очевидцев мужчина угрожал взрывом. На место происшествия приехали экстренные службы.
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В Санкт-Петербурге на улице Костюшко мужчина открыл стрельбу из ружья. Правоохранительные органы оцепили территорию, передает
По словам очевидцев мужчина угрожал взрывом. На место происшествия приехали экстренные службы.
Как отметили в группе «
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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.