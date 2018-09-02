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20:58, 2 сентября 2018 230
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В Египте нашли остатки деревни эпохи неолита

В Египте нашли остатки деревни эпохи неолита

В районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия на севере Египта нашли остатки деревни эпохи неолита. Во время раскопок нашли остатки зданий и хранилищ со следами растений и костей животных, передает РИА «Новости».

Помимо этого, специалисты нашли каменные орудия и керамику.

«Важность этой находки заключается в том, что поселения эпохи неолита (4200-2900 годы до нашей эры) в данном районе ранее не обнаруживались. Находка позволяет археологам изучить доисторические общины, обитавшие в дельте Нила до начала правления первой династии фараонов», — прокомментировал глава сектора древнеегипетских памятников Аймана Ашмави.

В следующем сезоне ученые изучат останки, чтобы прояснить происхождение сельского хозяйства и животноводства в Египте.

Фото Egyptian Ministry of Antiquities


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