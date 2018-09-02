СМИ опубликовали текст секретной директивы по Сирии

Газета «
Внутренний документ ООН датирован 17 октября 2017 года. Он адресован работающим в Сирии структурам ООН.
ООН не планирует восстанавливать сирийскую экономику, речь идет только о гуманитарной помощи и обеспечении людей жизненно необходимым.
По данным издания, автор документа — бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он покинул этот пост весной.
В августе глава МИД России Сергей Лавров сообщил о существовании секретной директивы. Он призвал государства отказаться от намерений использовать международные организации «втемную».