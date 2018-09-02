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16:31, 2 сентября 2018 430
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СМИ опубликовали текст секретной директивы по Сирии 2

СМИ опубликовали текст секретной директивы по Сирии

Фото: Pixabay.com

Газета «Коммерсант» опубликовала текст секретной директивы ООН по Сирии. Согласно документу, организация поможет стране только после смены политической власти.

Внутренний документ ООН датирован 17 октября 2017 года. Он адресован работающим в Сирии структурам ООН.

ООН не планирует восстанавливать сирийскую экономику, речь идет только о гуманитарной помощи и обеспечении людей жизненно необходимым.

По данным издания, автор документа — бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он покинул этот пост весной.

В августе глава МИД России Сергей Лавров сообщил о существовании секретной директивы. Он призвал государства отказаться от намерений использовать международные организации «втемную».


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