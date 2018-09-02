В этом году самые высокие баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) набрали абитуриенты, поступающие в медицинские вузы. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает РИА «
Скворцова выступила на церемонии посвящения в студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.
Обращаясь к первокурсникам, министр подчеркнула, что профессия врача «вечная».
По словам Скворцовой, «пока живут люди, будут врачи».
Она сказала, что эта профессия сочетает доброту и милосердие, умение чувствовать другого человека и при этом мужество.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в этом году медицинская специальность оказалась самой востребованной.