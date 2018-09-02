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17:32, 2 сентября 2018 658
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Самые высокие баллы по ЕГЭ набрали студенты медицинских вузов — Скворцова 1

Самые высокие баллы по ЕГЭ набрали студенты медицинских вузов — Скворцова

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В этом году самые высокие баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) набрали абитуриенты, поступающие в медицинские вузы. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает РИА «Новости».

Скворцова выступила на церемонии посвящения в студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

Обращаясь к первокурсникам, министр подчеркнула, что профессия врача «вечная».

По словам Скворцовой, «пока живут люди, будут врачи».

Она сказала, что эта профессия сочетает доброту и милосердие, умение чувствовать другого человека и при этом мужество.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в этом году медицинская специальность оказалась самой востребованной.


© RZN.info

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